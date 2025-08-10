NYT: накануне новой операции послевоенное устройство Газы остается туманным

The New York Times отмечает, что почти через два года после начала военных действий в секторе Газы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу так и не сформулировал четко, каким он видит послевоенное устройство сектора.

Несколько дней назад он сообщил, что после поражения ХАМАСа Израиль хочет передать контроль неким "арабским силам" – несмотря на отсутствие желающих. Спустя несколько часов кабинет принял решение полностью занять Газу. В решение подчеркивалось, что после войны анклав не должен контролироваться Палестинской администрацией.

На протяжении конфликта некоторые арабские страны высказывали готовность принять участие в восстановлении Газы и даже говорили о направлении в сектор контингентов. Однако, с их точки зрения, в конечном итоге Газа должна перейти под контроль ПА. Они также говорят о необходимости создания государства Палестина, что для израильского кабинета неприемлемо.

Почти два года спустя после смертоносного нападения 7 октября, Израилю не удалось нанести ХАМАСу решительное поражение. Издание заявляет, что многие жители сектора оказались на грани голода из-за того, что Израиль не допускает в Газу гуманитарную помощь.

На подготовку операции по полному захвату Газы уйдут недели. В этот период Израиль может изменить свое решение – либо из-за международного давления, либо из-за уступок ХАМАСа. Однако это не снимает с повестки дня вопроса о послевоенном устройстве.

В конце июля коммюнике организованной Францией и Саудовской Аравией конференции по созданию Палестинского государства осудило нападение ХАМАСа на Израиль, призвало к освобождению заложников, разоружению группировки и ее отстранению от власти. В конечно счете Газой должна управлять ПА. Израиль назвал последнее неприемлемым.

Согласно публикации, ХАМАС готов уступить власть при условии сохранения военного крыла. Напомним: власть в Газе принадлежала ПА. Однако в 2006 году ХАМАС победил на выборах, а в 2007 свергнул власть Палестинской администрации в Газе.

Цитируемые изданием эксперты отмечают, что на данном этапе все стоящие перед Израилем варианты плохие. "Мы должны выбрать наименее плохую. Но оккупация всей Газы будет катастрофой", – говорит бывший офицер военной разведки Михаэль Мильштейн.