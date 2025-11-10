NYT: высока вероятность скорой новой войны Израиля и Ирана

После 13-дневной войны Израиля против Ирана и ударов ВВС США по иранским ядерным объектам в июне этого года "достижения оказались менее убедительными, чем заявлял Вашингтон", пишет в The New York Times Стивен Эрлангер.

В публикации со ссылкой на экспертов указывается: у Ирана до войны было порядка 400 кг урана, обогащенного до 60% (почти оружейный уровень). МАГАТЭ полагает, что "большая часть запасов уцелела", но без инспекций это не подтвердить.

Переговоры с Тегераном прерваны. Высока вероятность нового раунда военного конфликта между Израилем и Ираном.

Есть основания полагать, что возобновлены работы на ядерном объекте около Натанза, куда не допускают инспекторов МАГАТЭ. Зафиксирована активность и на других подгорных объектах.

В публикации цитируются заявления Али Ваэза – иранско-американского эксперта по Ирану и региональной безопасности, директора проекта по Ирану и старшего советника президента в International Crisis Group (ICG). Он говорит, что в случае новой войны Иран может попытаться "перегрузить" израильскую ПВО массированным пуском ракет. Израиль, со своей стороны, дает понять, что готов возобновить удары по целям в Иране, если будут замечены шаги к созданию ядерного оружия.

По мнению автора статьи, отсутствие переговоров, прозрачности и определенности по запасам ядерного топлива создает опасный тупик, который многие игроки залива считают предвестником нового удара Израиля по Ирану.