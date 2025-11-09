Ynet: в ЦАХАЛе впервые с начала скандала встали на защиту военной прокуратуры

Высокопоставленный источник в Армии обороны Израиля впервые после скандала с утечкой следственных материалов о базе "Сде-Тейман" выразил поддержку военной прокуратуре.

Как сообщают Йоав Зейтун и Лиран Тамари в Ynet, высокопоставленный источник в ЦАХАЛе предостерег общественность от "выплескивания ребенка вместе с водой".

Он подчеркнул, что военная прокуратура два года войны защищала и офицеров, и солдат, и пообещал "хирургически удалить" тех, кто "допустил проступок", добавив, что остальным необходимо продолжить выполнять важную работу.