Ynet: в ЦАХАЛе впервые с начала скандала встали на защиту военной прокуратуры
время публикации: 09 ноября 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 16:27
Высокопоставленный источник в Армии обороны Израиля впервые после скандала с утечкой следственных материалов о базе "Сде-Тейман" выразил поддержку военной прокуратуре.
Как сообщают Йоав Зейтун и Лиран Тамари в Ynet, высокопоставленный источник в ЦАХАЛе предостерег общественность от "выплескивания ребенка вместе с водой".
Он подчеркнул, что военная прокуратура два года войны защищала и офицеров, и солдат, и пообещал "хирургически удалить" тех, кто "допустил проступок", добавив, что остальным необходимо продолжить выполнять важную работу.
