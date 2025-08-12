Ynet: Бывший израильский лоббист продвигает в США и Египте кандидатуру главы Газы "после войны"

Журналист организации "Шомрим" и портала Уnet Ури Блау рассказывает о закулисных переговорах, в рамках которых на должность "главы сектора Газы после войны" продвигается кандидатура бизнесмена Самира Халила из Рамаллы.

Согласно Блау, кандидатуру Халила в США и Египте активно продвигает бывший израильтянин Ари Бен-Менаше, лоббист, базирующийся в Канаде.

Из документов, поданных в министерство юстиции США, следует, что Бен-Менаше зарегистрировался как лоббист от имени Халилы уже несколько месяцев назад, и что заявленная цель кампании - повлиять на американских лиц, принимающих решения, чтобы продвинуть кандидатуру Халилы в качестве губернатора Газы.

В дополнительных документах, поданных в министерство юстиции США на прошлой неделе, указывается, что Бен-Менаше обсуждал эту тему, среди прочего, с представителями Катара, Саудовской Аравии и Египта.

Бен-Менаше, уроженец Ирана, служивший в израильской разведке, в начале 1980-х годов подозревался в причастности к делу "Иран-контрас", однако был оправдан. В качестве лоббиста работал на бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, хунту в Мьянме, власти Конго, Вануату, президента Буркина-Фасо.

Самир Отман Махмуд Халила родился в 1957 году в Иерихоне, однако в 1970е годы перебрался в Рамаллу. Начал учебу на врача в Египте, однако был депортирован оттуда в 1978 году из-за протестов против Кемп-Дэвидских соглашений. Изучал социологию в университете Бир-Зейт, получил вторую степень по экономике в Американском университете в Бейруте.

Принимал активное участие в подготовке экономического Парижского протокола к соглашениям Осло, был секретарем правительства ПА при Ахмаде Куреи, возглавлял Палестинскую фондовую биржу.

Халила входит в близкое окружение Башара аль-Масри, палестино-американского миллиардера, который стоял за созданием палестинского города Раваби и известен своими хорошими связями с администрацией Трампа.