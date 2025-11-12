x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC: переименование Пентагона обойдется в два миллиарда долларов

США
Пентагон
Дональд Трамп
время публикации: 12 ноября 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 21:03
NBC: переименование Пентагона обойдется в два миллиарда долларов
AP Photo/Evan Vucci, File

Как сообщает телеканал NBC, реализация указа президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны в военное министерство обойдется американским налогоплательщикам в два миллиарда долларов.

"Переименование, которому необходимо утверждение Конгрессом потребует изменение тысяч вывесок, табличек, бланков и отличительных знаков, а также всех других предметов во всем мире, на которых указано название министерства", – отметили шесть источников, в том числе – связанных с аппаратом обеих партий.

Отмечается, что одной из главных статьей расходов станет необходимость переписки цифрового кода для всех внешних и внутренних интернет-сайтов ведомства, а также другого программного обеспечения, в том числе для секретных систем.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что оценки стоимости переименования еще нет, назвав причиной этого шатдаун федерального правительства: "Переименование необходимо, потому что оно отражает главную задачу нашего министерства – победу в войнах. Мы надеемся на мир, но готовимся к войне".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook