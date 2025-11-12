NBC: переименование Пентагона обойдется в два миллиарда долларов

Как сообщает телеканал NBC, реализация указа президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны в военное министерство обойдется американским налогоплательщикам в два миллиарда долларов.

"Переименование, которому необходимо утверждение Конгрессом потребует изменение тысяч вывесок, табличек, бланков и отличительных знаков, а также всех других предметов во всем мире, на которых указано название министерства", – отметили шесть источников, в том числе – связанных с аппаратом обеих партий.

Отмечается, что одной из главных статьей расходов станет необходимость переписки цифрового кода для всех внешних и внутренних интернет-сайтов ведомства, а также другого программного обеспечения, в том числе для секретных систем.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что оценки стоимости переименования еще нет, назвав причиной этого шатдаун федерального правительства: "Переименование необходимо, потому что оно отражает главную задачу нашего министерства – победу в войнах. Мы надеемся на мир, но готовимся к войне".