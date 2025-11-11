Фигуранты 96% дел о подстрекательстве – арабы. "Гаарец" обвиняет Бен-Гвира в предвзятости

По данным, опубликованным по запросу Ассоциации гражданских прав Израиля ("Агуда ле-зхуйот аэзрах"), 96% возбужденных полицией дел о подстрекательстве в период каденции Итамара Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира открыты против арабов, и лишь 4% против евреев.

Как сообщает "Гаарец", огромное количество дел о подстрекательстве к террору и к насилию были открыты против арабов после 7 октября – в 2023 году этих дел было 350, тогда как в 2022 – всего 34, а в 2021 – 18. В 2024 году против арабов были возбуждены 218 дел о подстрекательстве, и в 2025 (до начала октября) – 110.

Таким образом, утверждает издание, с конца декабря 2022 года, когда Бен-Гвир вступил в должность, полиция открыла 710 дел по подозрению о нарушениях, связанных со статьями о подстрекательстве и поддержке террора.

Этот закон предусматривает наказание сроком до трех лет тюрьмы за выражение солидарности с террористической организацией, включая словесную поддержку, демонстрацию флага или символа.

В "Гаарец" подчеркивают: с приходом Бен-Гвира в министерство внутренней безопасности была создана специальная "бригада по подстрекательству", в которую входят полицейские, сотрудники прокуратуры и другие представители служб безопасности. Именно эта команда занимается, в том числе, и отслеживанием подстрекательских публикаций в социальных сетях.

О количестве закрытых дел не сообщается.