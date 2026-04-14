последняя новость: 06:28
Пресса

СМИ: Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 14 апреля 2026 г., 04:01 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 05:38
Госсекретарь США Марко Рубио
AP Photo/Rebecca Blackwell

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны начаться 14 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщают The Wall Street Journal, Axios, NBC и AP со ссылкой на американских чиновников и другие осведомленные источники.

По данным источника в Госдепартаменте США, которого цитируют американские СМИ, Вашингтон исходит из того, что "Израиль находится в состоянии войны с "Хизбаллой", а не с Ливаном", и потому нет причин, по которым израильская и ливанская стороны не могли бы говорить друг с другом напрямую. Ожидается, что в переговорах будут участвовать послы Израиля и Ливана в США, а американская сторона выступит посредником.

Эти контакты вызывают резкое неприятие со стороны "Хизбаллы". Лидеры этой террористической организации уже заявили, что не признают и не будут соблюдать никакие договоренности, достигнутые в рамках таких переговоров.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем назвал переговоры с Израилем "капитуляцией" и призвал правительство Ливана не участвовать в них. Касем заявил, что израильские поселки на севере Израиля "не будут в безопасности", пообещав продолжать военные действия "до последнего вздоха". Он также заявил, что при любой возможности "Хизбалла" будет пытаться взять в плен израильских военнослужащих. По его словам, прекращение огня возможно только в случае полного вывода израильских войск с ливанской территории, освобождения пленных и начала восстановления Ливана.

