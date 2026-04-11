Ливан и США попросили Израиль "приостановить" удары по инфраструктуре "Хизбаллы"

Правительство Ливана и администрация президента США Дональда Трампа обратились к Израилю с просьбой "приостановить" удары по инфраструктуре "Хизбаллы" до начала прямых переговоров между послами двух стран в Вашингтоне во вторник, сообщило новостное издание Axios со ссылкой на два источника.

Первый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоится в ближайший вторник, 14 апреля, в Вашингтоне, в здании Госдепартамента США. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По имеющимся данным, стороны будут представлены на уровне послов в США. Ливанскую делегацию возглавит Нада Хамаде-Моавад, израильскую – Йехиэль Лейтер. Посредником на встрече выступит посол США в Бейруте Мишель Исса.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что Израиль стремится начать диалог в кратчайшие сроки. Главными условиями Иерусалима на повестке дня остаются разоружение "Хизбаллы" и подписание полноценного мирного договора. На данный момент канцелярия главы правительства воздерживается от официальных комментариев по поводу графика встреч в Вашингтоне.