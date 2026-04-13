Генсек "Хизбаллы" призвал правительство Ливана отказаться от переговоров с Израилем

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем назвал переговоры с Израилем "капитуляцией" и призвал правительство не участвовать в них.

Наим Касем заявил, что израильские поселки на севере Израиля "не будут в безопасности", пообещав продолжать военные действия "до последнего вздоха". Он также заявил, что при любой возможности "Хизбалла" будет пытаться взять в плен израильских военнослужащих.

По его словам, прекращение огня возможно только в случае полного вывода израильских войск с ливанской территории, освобождения пленных и начала восстановления Ливана.

Шейх Наим Касем также поблагодарил Иран за поддержку.