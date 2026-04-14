NYT: на переговорах с Ираном не договорились о сроках прекращения обогащения урана

США на переговорах с Ираном в Исламабаде потребовали полного прекращения обогащения урана сроком на 20 лет, однако Тегеран в ответном предложении согласился лишь на паузу продолжительностью до пяти лет, пишет The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных иранских чиновников и американского чиновника. Президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение.

Вашингтон также требовал, чтобы Иран вывез за пределы страны запасы высокообогащенного урана. В ответ иранская сторона предложила не вывозить материал, а "значительно" разбавить его, чтобы он не мог быть использован для создания ядерного оружия. Именно спор вокруг ядерной программы, по всей видимости, стал одним из главных препятствий на переговорах, завершившихся без соглашения.

Ранее издание Axios писало, что разногласия были связаны с требованием Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и его отказом передать запасы обогащенного урана. По сведениям Axios, эти вопросы стали одними из ключевых препятствий на переговорах. После их завершения вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны провели "содержательные обсуждения", однако не смогли преодолеть существующие разногласия. Он подчеркнул, что Вашингтон добивается от Ирана долгосрочных обязательств не стремиться к созданию ядерного оружия и не сохранять возможности быстро его получить. В Axios отмечают, что никто не ожидал окончательного соглашения уже на этой встрече, однако американская сторона рассчитывала хотя бы сохранить переговорную динамику и продлить дипломатический процесс. Вместо этого переговоры завершились безрезультатно, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу достигнутого ранее двухнедельного прекращения огня.