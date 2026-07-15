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Спорт

Тренер сборной Сенегала уволен. Врач команды оказался гинекологом

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 15 июля 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:00
Тренер сборной Сенегала уволен. Врач команды оказался гинекологом
AP Photo/Ted S. Warren

Главный тренер сборной Сенегала Папе Буна Тиав был уволен после вылета с чемпионата мира.

Сенегальцы проиграли в дополнительное время бельгийцам в 1/16 финала 2:3.

Глава Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фолл во время выступления на пресс-конференции, посвященной итогам выступления сборной на чемпионате мира, сказал, что врач сборной не обладал необходимой квалификацией, но "проблема была обнаружена слишком поздно", сообщает Reuters.

Он сказал, что врач, работавший со сборной последние 10 лет, по образованию гинеколог.

Сенегальская ассоциация спортивной медицины в своем заявлении назвала это утверждение "необоснованным и клеветническим".

В нем говорится, что врач команды, Абдерахман Федиоре, имеет диплом специалиста по спортивной медицине и спортивной биологии, полученный на медицинском факультете Университета Шейха Анта Диопа.

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