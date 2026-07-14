TIME: Израиль нанял бывшего главу штаба Трампа для кампании влияния в США

Израиль нанял бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Брэда Парскейла для проведения кампании влияния на консервативную аудиторию в США, сообщает журнал TIME.

Согласно документам, поданным в соответствии с американским законом о регистрации иностранных агентов, компания Парскейла Clock Tower X получает за эту работу 1,5 млн долларов в месяц. Она должна создавать и распространять произраильские материалы в TikTok, Instagram, YouTube и других медиа, прежде всего среди молодых американцев.

Одной из целей кампании было не допустить снижения поддержки Израиля среди сторонников движения MAGA – Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), объединяющего наиболее преданных сторонников Трампа.

TIME также сообщает, что представители Белого дома подозревают связанную с Парскейлом сеть в распространении критики соглашения о прекращении огня с Ираном. Американские чиновники обратили внимание на схожие публикации консервативных блогеров, обвинявших Трампа в уступках Тегерану.

Парскейл отверг обвинения в попытке действовать против политики президента и заявил, что его кампания была направлена исключительно на поддержку Израиля. Израильские чиновники, в свою очередь, выразили недовольство результатами проекта, отметив, что, несмотря на крупные расходы, отношение части консервативной аудитории к Израилю продолжило ухудшаться.