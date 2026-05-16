16 мая 2026
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
The New York Times: Израиль и США готовятся к возобновлению ударов по Ирану

время публикации: 16 мая 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 09:23
Израиль и США ведут интенсивные приготовления к возобновлению ударов по Ирану
Израиль и США ведут самые интенсивные (со времени объявления о прекращении огня) приготовления к возобновлению ударов по Ирану, стремясь достичь готовности к ним уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников с Ближнего Востока.

По словам американских официальных лиц, один из вариантов операции включает высадку в Иране спецподразделений, которые осуществят извлечение ядерного материала, погребенного под обломками.

Подобная сложная операция сопряжена с риском серьезных потерь, поскольку для создания периметра вокруг зоны проведения операции потребуется привлечение тысяч бойцов сил поддержки, которым, вероятно, придется вступить в бой с иранскими сухопутными войсками, сообщили изданию военные чиновники.

Войска также могут быть использованы для захвата острова Харк – ключевого узла экспорта иранской нефти в Персидском заливе, добавили официальные лица.

Еще один вариант включает проведение более интенсивных бомбардировок иранских военных объектов и элементов инфраструктуры, заявляют официальные лица США.

Израиль начал свою кампанию против Ирана совместно с США с целью подорвать военный потенциал иранского режима, отдалить исходящие от Ирана угрозы – включая его ядерную программу и программу баллистических ракет – и "создать условия" для свержения режима иранским народом, о чем заявляли военные и другие израильские лидеры.

Достигнутое в прошлом месяце соглашение о прекращении огня оставило эти заявленные цели невыполненными.

