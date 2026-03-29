29 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WP: Пентагон готовится к "неделям" наземных операций в Иране

Война с Ираном
СМИ
США
Дональд Трамп
Пентагон
время публикации: 29 марта 2026 г., 04:17 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 04:24
AP Photo/Michal Dyjuk

Пентагон готовится к возможному проведению в Иране наземных операций, которые могут продолжаться несколько недель, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По сведениям издания, в регион уже прибывают тысячи американских солдат и морских пехотинцев. Новая фаза войны может начаться в случае, если президент США Дональд Трамп одобрит эскалацию, отмечает автор публикации Дэн Ламот.

Как подчеркивает The Washington Post, речь идет не о полномасштабном вторжении, а, скорее, о рейдах с участием сил специальных операций и обычной пехоты. Среди обсуждаемых в администрации США вариантов – возможный захват острова Харг (Харк), ключевого нефтяного экспортного узла Ирана в Персидском заливе, а также операции в прибрежных районах у Ормузского пролива для поиска и уничтожения вооружений, угрожающих коммерческому и военному судоходству.

По словам источников газеты, такие действия могут занять "недели, а не месяцы", хотя некоторые оценки говорят и о сроке в "пару месяцев".

Газета подчеркивает, что подобная операция будет значительно опаснее для американских военных, чем первые четыре недели войны. Американские силы в таком случае могут столкнуться с ударами дронов и ракет, наземным огнем и минами.

WP напоминает, что ранее Трамп публично отрицал намерение направлять войска в Иран, а госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США способны добиться своих целей без наземной операции.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
