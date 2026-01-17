The Guardian: Иран планирует окончательно разорвать связь с глобальным интернетом

По сообщениям иранских активистов в области цифровых прав, Иран планирует окончательно разорвать связь с глобальным интернетом, разрешив подключаться к сети только лицам, одобренным режимом, сообщает The Guardian.

"В настоящее время реализуется конфиденциальный план по превращению доступа к международному интернету в "правительственную привилегию"", – говорится в отчете Filterwatch (организации, отслеживающей интернет-цензуру в Иране), которая ссылается на ряд источников внутри страны.

"Государственные СМИ и официальные представители правительства уже дали понять, что это необратимый процесс, предупредив, что неограниченный доступ не вернется после 2026 года".

Согласно этому плану, иранцы, имеющие допуск по безопасности или прошедшие государственные проверки, получат доступ к фильтрованной версии глобального интернета, сообщил Амир Рашиди, руководитель Filterwatch. Всем остальным гражданам Ирана будет разрешен доступ только к "национальному интернету" – внутренней параллельной сети, отрезанной от внешнего мира.