x
17 января 2026
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 09:19
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

The Guardian: Иран планирует окончательно разорвать связь с глобальным интернетом

Иран
время публикации: 17 января 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 08:17
The Guardian: Иран планирует окончательно разорвать связь с глобальным интернетом
AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

По сообщениям иранских активистов в области цифровых прав, Иран планирует окончательно разорвать связь с глобальным интернетом, разрешив подключаться к сети только лицам, одобренным режимом, сообщает The Guardian.

"В настоящее время реализуется конфиденциальный план по превращению доступа к международному интернету в "правительственную привилегию"", – говорится в отчете Filterwatch (организации, отслеживающей интернет-цензуру в Иране), которая ссылается на ряд источников внутри страны.

"Государственные СМИ и официальные представители правительства уже дали понять, что это необратимый процесс, предупредив, что неограниченный доступ не вернется после 2026 года".

Согласно этому плану, иранцы, имеющие допуск по безопасности или прошедшие государственные проверки, получат доступ к фильтрованной версии глобального интернета, сообщил Амир Рашиди, руководитель Filterwatch. Всем остальным гражданам Ирана будет разрешен доступ только к "национальному интернету" – внутренней параллельной сети, отрезанной от внешнего мира.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook