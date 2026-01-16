BBC Verify: ЦАХАЛ перемещает "желтую линии", занимая всё большую территорию Газы

Служба BBC Verify со ссылкой на анализ спутниковых снимков заявляет: израильские военные перемещают вглубь сектора Газа бетонные блоки, которыми на местности обозначается так называемая "желтая линия" (граница зоны контроля ЦАХАЛа после прекращения огня).

В частности, упоминается о перемещении "желтой линии" далее вглубь сектора в районах Байт-Лахия и Джабалия на севере Газы, а также в районе Ат-Туффа на востоке города Газа.

Всего зафиксировано перемещение 16 позиций, в среднем примерно на 295 метров вглубь сектора (с 27 ноября по 25 декабря 2025 года).

Как отмечает BBC, эти изменения путают местных жителей по поводу того, где проходит фактическая линия контроля.

ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.

В Газе формально действует режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.