Министр обороны Исраэль Кац подтверждает ликвидацию Али Лариджани

Министр обороны Исраэль Кац получил утром доклад главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что в Тегеране были ликвидированы командующий "Басидж" Галамреза Сулеймани и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Глава правительства Биньямин Нетаниягу и я поручили ЦАХАЛу продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране и снова и снова отсекать голову спрута, не давая ей вырасти", – заявил Исраэль Кац в ходе видеообращения, опубликованного министерством обороны.

"Президент США Трамп говорил о том, что состав иранского руководства очень быстро меняется. Когда в Вашингтоне наступит утро, мы сообщим ему, что "текучка кадров" в руководстве Ирана продолжается и даже усиливается после ликвидации двух самых высокопоставленных фигур из числа тех, кто еще оставался", – продолжил Исраэль Кац.

"Только что начальник Генштаба сообщил мне, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" – главного репрессивного органа Ирана – Сулеймани, были ликвидированы этой ночью и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным представителям оси зла в глубинах ада", – заявил министр обороны.

Далее министр обороны Исраэль Кац напомнил, что ЦАХАЛ продолжает крайне мощно действовать по всей территории Ирана, нанося удары по объектам режима, подавляя способность запуска ракет и разрушая ключевую стратегическую инфраструктуру во всех сферах, отбрасывая Иран на десятки лет назад.

"Программа уничтожения уничтожается, а ее лидеры и ее возможности ликвидируются", – подчеркнул министр обороны. Он выразил благодарность летчикам ВВС и наземным экипажам, всем разведывательным управлениям и сотрудникам разведки, которые действуют с мужеством, решимостью и огромным мастерством, вместе с нашими американскими партнерами, в осуществлении этой атаки, которая войдет в летопись истории войн и современных воздушных ударов как беспрецедентное достижение.

Отметим, что в минувшую пятницу, 13 марта, Али Лариджани принимал участие в массовом шествии в Тегеране, где он шел в окружении толпы в честь празднования Дня Аль-Кудс.