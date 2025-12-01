The National: в секторе Газы выстраиваются очереди за iPhone 17 и почему это беспокоит экспертов

Издание The National, издающееся в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет об очередях в секторе Газы за последними моделями iPhone, и о том, почему завоз тысяч новых мобильных телефонов в палестинский анклав вызывает обеспокоенность.

Издание утверждает, что Израиль разрешил ввоз в Газу десятков тысяч телефонов iPhone 17, хотя многие товары первой необходимости поступают в Газу по-прежнему с перебоями. В том числе Израиль блокирует поставки строительных материалов, которые необходимы для восстановления сектора. На этом фоне iPhone 17 Pro Max в руках местных жителей выглядит сюрреалистически.

Мухаммад Закул, владелец магазина сотовой связи в Нусейрате, рассказывает о "невероятном спросе" на iPhone 17 стоимостью около 7 тысяч шекелей. По его словам, Израиль разрешил ввоз уже нескольких партий, в каждой из которых более 10 тысяч телефонов.

Бизнесмен рассказывает, что его покупателями являются общественные активисты, торговцы, люди, извлекшие экономическую выгоду от войны – от сдачи земли в аренду, от поставок гуманитарной помощи или ведения другого "военного бизнеса", а также сотрудники международных организаций, получающие зарплаты за рубежом. "Два года рынок испытывал острую нехватку новых устройств. И теперь, когда телефоны появились, люди мечтают купить их", – говорит он.

Издание рассказывает о двух девушках из Дир аль-Балаха, которым телефоны купил отец. Когда одна из них выложила фотографию своего телефона в Instagram, на нее посыпались вопросы из-за рубежа: "Неужели жители Газы могут себе это позволить?", "Как люди, находящиеся в зоне военных действий, могут иметь самый современный телефон в мире?" Девушки простодушно говорят, что даже во время войны люди хотят радоваться жизни.

При этом в публикации говорится, что завоз в Газу современных телефонов вызывает тревогу. Журналист и исследователь Хамза аль-Шобаки, в частности, высказывает предположение, что Израиль разрешил ввоз в сектор новых телефонов для "расширения операций израильской разведки по отслеживанию боевиков, мониторинга гражданских коммуникаций.

Палестинский журналист Мухаммад Авад пишет, что мнение жителей Газы по поводу покупки дорогих телефонов разделилось. Одни считают, что блогеры, документирующие разрушения в Газе, нуждаются в современном оборудовании. Другие – полагают, что деньги, которые тратятся на телефоны, можно было бы использовать для неотложных нужд.