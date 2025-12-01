i24: Прокуратура изменит обвинение против Ари Розенфельда – адвокат нашел нестыковки

Обвинительное заключение в отношении Ари Розенфельда, одного из фигурантов так называемого "Катаргейта", будет существенно изменено. Об этом сообщает в понедельник, 1 декабря, журналист i24 News Авишай Гринцайг.

Исправления будут внесены благодаря обращению адвоката Ари Розенфельда Ури Корева, который указал на существенное искажение фактов в оригинальном варианте обвинительного заключения.

Прокуратура опровергает утверждения адвокатов тем, что Ари Розенфельд связался с помощником Биньямина Нетаниягу Эли Фельдштейном по поводу секретного документа, который он счел настолько жизненно важным, что посчитал необходимым немедленно довести его содержание до сведения премьера.

В поданной прокуратурой обвинительном заключении указано, что Ари Розенфельд получил доступ к этому секретному документу в апреле, за два месяца до его передачи Фельдштейну – то есть, он не считал его "жизненно важным".

Однако адвокат Розенфельда смог доказать, что Ари увидел документ всего за несколько часов до того, как передал его через помощника Нетаниягу самому премьеру. И этот факт доказывает, что Розенфельд счел содержание документа настолько важным, что как можно скорее передать его главе правительства счел вопросом "спасения жизней".