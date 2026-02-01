"Гаарец" заплатит пастуху за использование его фото для иллюстрации "Молодежи холмов"

Газета "Гаарец" выплатит компенсацию в размере 8000 шекелей подростку из Иудеи и Самарии после того, как опубликовала его фотографию для иллюстрации статьи с криминальным содержанием без разрешения его родителей. Как сообщает INN, компенсация будет выплачена в рамках мирового досудебного соглашения.

Адвокат Хаим Блейхер из организации "Хонену", представлявший интересы подростка, в своем письме указал, что на сайте "Гаарец" фотография пастуха была использована в качестве иллюстрации к статье "Армия несовершеннолетних, многие из которых подростки из групп риска, наводит ужас на палестинцев на Западном берегу". При этом на фотографии было ясно видно лицо пострадавшего, а фото использовалось без согласия его самого и его родителей.

Адвокат подчеркнул, что публикация фотографии нарушает закон о соблюдении приватности несовершеннолетних, представляя его таким образом, который приписывает ему уголовные правонарушения, в то время как пастух не имеет к этим событиям никакого отношения. Эта публикация, по словам адвоката, создала у публики ложное впечатление о подростке и нанесла ущерб его доброму имени.

Он потребовал удалить фотографию и компенсировать ущерб пострадавшему в размере 30 тысяч шекелей. Стороны пришли к соглашению, в рамках которого пострадавший получит 8000 шекелей компенсации в обмен на снятие дополнительных претензий.