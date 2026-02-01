x
Пресса

NYT: глава пограничной стражи США выступал с антисемитскими заявлениями

время публикации: 01 февраля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 14:46
NYT: глава пограничной стражи США выступал с антисемитскими заявлениями
AP Photo/Erin Hooley

Бывший глава Пограничной стражи США Грег Бовино, возглавлявший операцию против нелегалов в штате Миннесота и отстраненный от должности после убийства сотрудниками иммиграционной службы медбрата Алекса Претти, выступал с заявлениями, которые можно квалифицировать как антисемитские. Об этом пишет The New York Times.

Согласно публикации, 12 января Бовино связался с канцелярией федерального прокурора Миннесоты Даниэля Розена и пожаловался,что из-за шабата до самого Розена невозможно дозвониться. "Он вообще понимает, что верующие еврейские преступники работают без выходных?" – поинтересовался чиновник, после чего упомянул "избранный народ".

"Вместо того, чтобы концентрироваться на сплетнях, почему бы изданию не заняться чем-то на самом деле важным. Например, жертвами преступности нелегалов или других преступников, действующих в Миннесоте?" – заявила газете пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Триша МакЛафлин.

Отметим, что Розен – верующий еврей, уделяющий в своей деятельности большое внимание борьбе с антисемитизмом и преступлениям на почве ненависти. До вступления в должность он входил в состав совета еврейских организаций штата. Недавно совет подверг критике операцию против иммигрантов. Резким критиком операции является и New York Times.

