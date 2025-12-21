Daily Mail: руководство BBC планирует перемены после скандалов вокруг материалов о Газе

Руководство британской вещательной корпорации BBC готовит внутренний обзор подходов к освещению событий на Ближнем Востоке на фоне претензий к работе редакций и ряда резонансных ошибок, связанных с войной в Газе, пишет Daily Mail.

Поводом для очередной волны критики в адрес BBC стали расследования о качестве и прозрачности отдельных материалов. Так, регулятор Ofcom в октябре 2025 года признал, что документальный фильм "Gaza: How to Survive a Warzone" нарушил правила, поскольку аудитории не сообщили, что отец юного рассказчика занимал должность в администрации Газы, контролируемой ХАМАСом. Ofcom заявил, что это могло ввести зрителей в заблуждение, и распорядился, чтобы BBC вышла в эфир с заявлением о выводах проверки.

Параллельно BBC пережила управленческий кризис: в ноябре 2025 года, после публикации выдержек из внутреннего меморандума экс-советника по стандартам Майкла Прескотта (в нем, среди прочего, говорилось о проблемах в материалах о Газе и об ошибках в монтаже сюжета о Дональде Трампе), ушли в отставку генеральный директор Тим Дэви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс.

На этом фоне Совет BBC заявил о намерении перестроить работу комитета по редакционным стандартам: сузить фокус до ключевых зон редакционного риска, ускорить рассмотрение редакционных запросов на "правильном уровне", а также уделять больше внимания возможным системным проблемам, требующим отдельного глубокого разбора, и расширить "палитру голосов" в составе комитета. Ранее председатель Совета BBC Самир Шах также публично говорил о необходимости независимого тематического обзора ближневосточного направления после скандала вокруг снятого с iPlayer фильма о Газе.