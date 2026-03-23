Американские военнослужащие все чаще выражают недовольство стратегией президента США Дональда Трампа в войне против Ирана и опасаются, что Вашингтон втягивается в конфликт без ясного плана и понятной цели, пишет известный журналист пакистанского происхождения Акбар Шахид Ахмед в статье для HuffPost.

В заголовок статьи вынесена цитата: "Мы не хотим умирать за Израиль – мы не хотим быть политическими пешками". Судя по тексту публикации, такую фразу услышала от своих подопечных некая резервистка и ветеран армии США, наставница молодых офицеров.

По версии HuffPost, ключевым источником раздражения в войсках стала отсутствующая или постоянно меняющаяся аргументация, объясняющая, зачем США ведут эту войну и каковы ее конечные цели. В статье говорится, что именно отсутствие четкого и последовательного объяснения войны – деморализует часть личного состава.

Та же резервистка заявила, что за последние две недели ей пришлось шесть раз делиться с военными информацией о статусе отказника по убеждениям, добавив: "За почти 20 лет службы у меня никогда не было такого, чтобы люди обращались с этим так часто".