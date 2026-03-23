23 марта 2026
последняя новость: 03:24
23 марта 2026
23 марта 2026
последняя новость: 03:24
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пресса

Bloomberg: Нетаниягу и Мердок подталкивали Трампа к войне с Ираном

время публикации: 23 марта 2026 г., 03:24 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 03:30
Президент США Дональд Трамп принял решение о войне с Ираном в том числе под давлением внешних союзников, а не только по рекомендации собственной команды, пишет Bloomberg.

В публикации указано, что среди тех, кто убеждал Трампа нанести удар по Ирану, были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, медиамагнат Руперт Мердок и ряд консервативных комментаторов.

Согласно публикации, основатель News Corp. Мердок несколько раз связывался с Трампом и убеждал его действовать против Тегерана. При этом ближайшие советники президента, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, относились к перспективе войны заметно сдержаннее, хотя, по данным Bloomberg, почти никто из них прямо не пытался отговорить Трампа от этого шага.

Bloomberg отмечает, что война с Ираном стала одним из самых серьезных решений второго президентского срока Трампа и одновременно показала, насколько ослабли внутренние сдерживающие механизмы в его окружении.

В Госдепартаменте США, комментируя публикацию, заявили, что речь идет о "старой знакомой истории", когда люди "делают вид, будто знают, о чем говорят", и отвергли утверждения о разногласиях внутри администрации. Представители Мердока, как отмечает Bloomberg, оперативно на запросы не ответили.

Пресса
