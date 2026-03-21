WSJ: Иран выпустил две баллистические ракеты по британско-американской базе в Индийском океане

Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют Великобритания и США, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, одна ракета упала в море, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты-перехватчика SM-3.

Диего-Гарсия – американо-британская база, которая в последние дни фигурировала в сообщениях о возможном использовании ее инфраструктуры для операций против Ирана.

Ранее Лондон разрешил США использовать британские базы, включая Диего-Гарсия, для ударов по иранским ракетным объектам, угрожавшим судоходству в районе Ормузского пролива.

WSJ отмечает, что расстояние до базы существенно превышает прежние публичные оценки максимальной дальности иранских ракет.

Остров Диего-Гарсия находится примерно в 4000 км от южного побережья Ирана.