21 марта 2026
|
последняя новость: 04:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Иран выпустил две баллистические ракеты по британско-американской базе в Индийском океане

США
Великобритания
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 02:54 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 03:04
Armada de EEUU vía AP

Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют Великобритания и США, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, одна ракета упала в море, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты-перехватчика SM-3.

Диего-Гарсия – американо-британская база, которая в последние дни фигурировала в сообщениях о возможном использовании ее инфраструктуры для операций против Ирана.

Ранее Лондон разрешил США использовать британские базы, включая Диего-Гарсия, для ударов по иранским ракетным объектам, угрожавшим судоходству в районе Ормузского пролива.

WSJ отмечает, что расстояние до базы существенно превышает прежние публичные оценки максимальной дальности иранских ракет.

Остров Диего-Гарсия находится примерно в 4000 км от южного побережья Ирана.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
