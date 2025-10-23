x
Пресса

Трамп в интервью Time: Саудовская Аравия может присоединиться к "соглашениям Авраама" в этом году

Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Интервью
время публикации: 23 октября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:40
Трамп в интервью Time: Саудовская Аравия может присоединиться к "соглашениям Авраама" в этом году
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналу Time заявил, что рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к "соглашениям Авраама" уже до конца текущего года.

На вопрос, произойдет ли это в нынешнем году, Трамп ответил: "Да, думаю, что да. Думаю, что да".

По словам Трампа, ранее на пути нормализации отношений были "две проблемы" – ситуация в секторе Газы и Иран, – но теперь, как он выразился, "у них нет этих двух проблем".

