12 марта 2026
Лайзе Миннелли – 80. Фотогалерея

время публикации: 12 марта 2026 г., 06:55 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 06:58

Фото: Associated Press

12 марта исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитой американской актрисы и певицы, обладательницы премий "Оскар" и "Золотой глобус" Лайзы Миннелли.

Лайза родилась в Голливуде (Калифорния) в семье прославленной актрисы и певицы Джуди Гарленд и режиссера Винсента Миннелли. Снималась в кино с трехлетнего возраста, ее дебютом стала небольшая роль в картине "Старым добрым летом". Когда девочке было пять лет, родители развелись, дети остались с матерью.

С 1963 года Лайза выступала в мюзиклах. В 1967-м началась ее взрослая кинокарьера, пиком которой стала роль Салли Боулз в музыкальном фильме "Кабаре". Этот фильм принес Лайзе премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" и "Золотой глобус". Но самую известную свою песню Миннелли спела в 1977-м в картине "Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Четырежды была замужем. Детей нет.

2011 год
На съемочной площадке фильма «В старые добрые летние времена» актриса Джуди Гарланд репетирует сцену со своей дочерью Лайзой, которой на момент съемки было два с половиной года, 1948 год
1965 год
1973 год
1987 год
2022 год
