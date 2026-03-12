Лайзе Миннелли – 80. Фотогалерея

Фото: Associated Press

12 марта исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитой американской актрисы и певицы, обладательницы премий "Оскар" и "Золотой глобус" Лайзы Миннелли.

Лайза родилась в Голливуде (Калифорния) в семье прославленной актрисы и певицы Джуди Гарленд и режиссера Винсента Миннелли. Снималась в кино с трехлетнего возраста, ее дебютом стала небольшая роль в картине "Старым добрым летом". Когда девочке было пять лет, родители развелись, дети остались с матерью.

С 1963 года Лайза выступала в мюзиклах. В 1967-м началась ее взрослая кинокарьера, пиком которой стала роль Салли Боулз в музыкальном фильме "Кабаре". Этот фильм принес Лайзе премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" и "Золотой глобус". Но самую известную свою песню Миннелли спела в 1977-м в картине "Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Четырежды была замужем. Детей нет.