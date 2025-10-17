Трамп: "Саудовцы дали понять, что они заинтересованы в соглашениях Авраама"

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что надеется на расширение соглашений Авраама в скором времени.

По словам Трампа, Саудовская Аравия дала понять, что она заинтересована в присоединении к соглашению, и тогда за ней последуют другие страны. "Я не говорю, что это произойдет немедленно, но очень скоро. Страны, которые присоединятся, только выигрывают от этого. Я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится. И, как только она присоединится, за ней последуют все остальные. Саудовцы вчера дали понять, что они заинтересованы", – сказал президент США, добавив: "Соглашения Авраама – это нечто потрясающее, они помогут установить прочный мир на Ближнем Востоке".

Полное интервью с президентом США Дональдом Трампом будет опубликовано Fox Business в воскресенье.