x
17 октября 2025
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 20:24
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Саудовцы дали понять, что они заинтересованы в соглашениях Авраама"

Израиль
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
время публикации: 17 октября 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 19:23
Трамп: "Саудовцы дали понять, что они заинтересованы в соглашениях Авраама"
AP Photo /Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что надеется на расширение соглашений Авраама в скором времени.

По словам Трампа, Саудовская Аравия дала понять, что она заинтересована в присоединении к соглашению, и тогда за ней последуют другие страны. "Я не говорю, что это произойдет немедленно, но очень скоро. Страны, которые присоединятся, только выигрывают от этого. Я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится. И, как только она присоединится, за ней последуют все остальные. Саудовцы вчера дали понять, что они заинтересованы", – сказал президент США, добавив: "Соглашения Авраама – это нечто потрясающее, они помогут установить прочный мир на Ближнем Востоке".

Полное интервью с президентом США Дональдом Трампом будет опубликовано Fox Business в воскресенье.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Визит Трампа в Израиль и политика предвыборного года. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 октября 2025

Дональд Трамп вылетел из Шарм аш-Шейха в Вашингтон
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 сентября 2025

Саудовская Аравия: аннексия Западного берега будет угрожать отношениям с Израилем