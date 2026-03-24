WSJ: Пентагон готовится перебросить на Ближний Восток еще около 3 тысяч десантников

По информации издания Wall Street Journal, Пентагон планирует направить на Ближний Восток еще около 3 тысяч военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии для поддержания операции против Ирана.

По данным издания, соответствующий приказ будет отдан в ближайшие часы.

При этом источники издания отмечают, что решение о вводе войск непосредственно на территорию Ирана не принято, однако развертывание дополнительных сил открывает перед Трампом ряд стратегических опций.