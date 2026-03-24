24 марта 2026
последняя новость: 19:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Bloomberg: Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Нефть и газ
Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 18:13
Bloomberg: Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив
AP Photo/Altaf Qadri

Как сообщает Bloomberg, Иран начал взимать с торговых судов плату за проход через Ормузский пролив. Агентство отмечает, что это стало свидетельством иранского контроля над артерией, через которую проходит 20% мирового экспорта энергоносителей.

"Плата взимается по ситуации и достигает двух миллионов долларов за судно. По сути, речь идет о неформальной пошлине", – сообщили изданию информированные источники. По их словам, платить приходится не всем судам. Механизм оплаты, а также какая валюта используется, остается неясным.

Оплата совершается без публичного оглашения. Отсутствие прозрачности и ясных правил становятся новым источником напряженности для судоходных компаний. Один из источников сообщил, что Иран намерен сделать пошлину обязательной.

В публикации отмечается, что для арабских государств Персидского залива взимание даже неформального сбора неприемлемо, поскольку представляет угрозу их суверенитету, а также создает международный прецедент использования торговых путей как орудия войны.

С начала военного конфликта в районе Ормузского проливо было атаковано более 20 судов. Официальный Тегеран заявляет, что водная артерия открыта для всех, кроме врагов Ирана.

