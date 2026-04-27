x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 14:55
27 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Sunday Times: украинская разведка утверждает, что среди российских солдат начался каннибализм

Россия
Война в Украине
время публикации: 27 апреля 2026 г., 14:44 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 14:49
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Британское издание Sunday Times получило доступ к материалам украинской военной разведки, согласно которым, среди голодающих на фронте российских военных зафиксированы случаи каннибализма.

Согласно перехватам разговоров и сообщений россиян и фотографиям, речь идет по меньшей мере о пяти подобных эпизодах. Так, в ноябре 2025 года в Донецкой области боец 51 гвардейской армии убил двух сослуживцев и попытался съесть кусок ноги одного из них.

Случай был засвидетельствован в переписке офицеров в Telegram, была там и фотография. Проведенный редакцией анализ подтвердил, что она не подвергалась обработке. Один из офицеров сообщил, что солдата застали в подвале за разделкой человеческого мяса. Он открыл огонь и был убит. Офицер также жалуется, что солдаты голодают и сильно истощены.

В октябре 2025 года командир 1437-го мотострелкового полка потребовал от подчиненного перестать заниматься людоедством. Украинской разведки известен приказ начальника штаба 55-й мотострелковой бригады, запрещающий каннибализм наряду с алкоголем и наркотиками. Это свидетельствует о распространенности явления.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
