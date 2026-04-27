NBC: ущерб, нанесенный Ираном американским базам, значительно выше, чем сообщалось ранее

Телеканал NBC сообщает, что администрация США значительно занизила ущерб, нанесенный в результате иранских обстрелов военных баз и других американских объектов в районе Персидского залива.

Речь идет о взлетно-посадочных полосах, новейших радарных системах, десятках самолетов, складах, командных центрах, инфраструктуре спутниковой связи. Восстановление обойдется в пять миллиардов долларов, и эта сумма не включает оборудование, которое придется списать.

Пострадавшие базы находятся в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Саудовской Аравии. В Бахрейне нанесен ущерб командному комплексу военно-морских сил США. Только его восстановление обойдется в 200 миллионов долларов.

Источники сообщили, что в первые дни войны иранский F-5 смог преодолеть систему ПВО и нанести бомбовый удар по базе "Кэмп-Бьюринг" в Кувейте. Это стало первым за долгие годы случаем, когда боевые самолеты противника наносят успешный удар по американской базе.

Отмечается, что эвакуация части персонала и членов семей военнослужащих, предпринятая накануне атаки, позволила значительно сократить потери среди граждан США.