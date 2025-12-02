JP: почти треть статей соглашения о бюджете Норвегии посвящено израильско-палестинскому конфликту

Пять из 17 статей соглашения о государственном бюджете Норвегии, подписанном входящими в коалицию партиями, посвящено ситуации в секторе Газы и палестино-израильскому конфликту. На это обращает внимание Jerusalem Post.

В частности, Национальному банку поручено обеспечить, чтобы действия Норвегии в финансовой сфере соответствовали конвенции ООН о предупреждении геноцида, а инвестиции государственного суверенного фонда не был связаны с нарушением международных прав "Палестины".

Соглашение требует от правительства обеспечить, чтобы Израиль нес ответственность за восстановление сектора Газы. Норвегия также должна подать в Генеральную ассамблею ООН резолюцию, требующую от Израиля снять ограничения на деятельность Агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

Правительству запрещается импортировать продукцию поселений и экспортировать продукцию в "израильские поселения в Палестине". Оно должно содействовать введению такого запрета и другими странами. Говорится и о необходимости противодействия насильственным действиям поселенцев.

Государственный бюджет Норвегии составляет 2165 миллиардов крон – 214 миллиардов долларов. Лишь 765 миллионов крон выделено на помощь сектору Газы.