WSJ: Судан предложил России создать военно-морскую базу в Африке

Как пишет издание The Wall Street Journal, глава Судана Абд аль-Фаттах аль-Бурхан предложил России в обмен на поставки оружия создать военно-морскую базу в Порт-Судане, что обеспечит Москве доступ к важнейшим судоходным путям.

Инициатива, позволяющая России укрепиться в Восточной Африке, вызывает значительное беспокойство США, которые и так пытаются противостоять китайской экспансии в Африке и Индийском океане. Отметим, что в последние годы пророссийские силы пришли к власти в нескольких странах Западной Африки.

Предложение было сделано на фоне гражданской войны в Судане и успехов "Сил быстрой поддержки", ведущих вооруженную борьбу против режима аль-Бурхана. Серьезным поражением правительственных войск стало падение столицы провинции Северный Дарфур города Аль-Фашир.

Согласно публикации, срок аренды военно-морской базы составит 25 лет, и Россия сможет держать там четыре боевых корабля – включая атомные. Отметим, что база будет расположена на побережье Красного моря, на пути, ведущем к Суэцкому каналу.

Для России это станет первой военно-морской базой в Африке. Однако у СССР такие базы были – сначала в сомалийской Бербере, а затем на острове Нокра в Эфиопии. Сейчас этот остров принадлежит Эритрее.