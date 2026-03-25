WSJ: США и Израиль временно исключили Арагчи и Галибафа из списка на ликвидацию ради переговоров

По информации Wall Street Journal, США и Израиль временно, на четыре-пять дней исключили из списка на ликвидацию спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи, чтобы дать шанс переговорам.

По данным американских официальных лиц, посредники из Турции, Пакистана и Египта добиваются встречи американских и иранских переговорщиков в ближайшие дни, однако шансы на успех оцениваются как невысокие ввиду значительных расхождений в позициях сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предупредила, что если Тегеран не сядет за стол переговоров, по нему будут нанесены удары с небывалой прежде силой.