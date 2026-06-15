Reuters об итогах войны с Ираном: ""Эпическая ярость" обернулась эпическим провалом"

Агентство Reuters подводит итоги начавшейся 28 февраля войны на Ближнем Востоке, которая завершилась 15 июня подписанием США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Операция, начатая США и Израилем, получила название "Эпическая ярость".

Эксперты и дипломаты, с которыми побеседовало агентство, заявляют: региональный баланс сил в целом не изменился. Иран вышел из конфронтации более уверенным в себе, а уверенность арабских государств Персидского залива в том, что США могут их защитить, значительно пошатнулась.

Иран остается могущественным, непобежденным государством, способным угрожать странам Залива и глобальным поставкам энергоносителей. США выходят из конфронтации, не достигнув ни одной из своих амбициозных целей: капитуляции Ирана, уничтожения его ядерного ракетного потенциала. Главным достижением Ирана стало выживание режима.

Несмотря на мощные, неустанные американские и израильские удары, Исламская республика выстояла, сохранив как политический истеблишмент, так и рычаги влияния, заставившие стороны начать переговоры – несмотря на ликвидацию верхушки режима. ""Эпическая ярость" обернулась эпическим провалом", – говорит Аарон Дэвид Миллер, бывший американский дипломат.

Для суннитских арабских государств исход войны стал шоком – он показал зыбкость стабильности, на которой основаны десятилетия экономического процветания. Им приходится пересматривать стратегическую концепцию, взяв курс на достижение взаимопонимания с Ираном. "Ситуация значительно хуже, чем до войны", – сказал арабский правительственный источник.

Израильские представители отмечают, что соглашение невыгодно и для этой страны, поскольку позволяет Ирану сохранить мощности по обогащению Ирана и не ограничивает иранские ракетные разработки. Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил Трампу, что Израиль не считает себя частью соглашения.

Арабские государства полагали, что США и Израилю удастся свернуть режим аятолл. Теперь же военные действия прекращаются, когда никакого реального соглашения еще даже не подписано – только меморандум о взаимопонимании. При этом Иран не только уцелел, он смог превратить в оружие Ормузский пролив, констатирует саудовский эксперт Абд аль-Азиз Сагер.

Военные действия закончились, но ключевые вопросы остались нерешенными: судьба ядерной программы, отмена санкций, гарантии безопасности, контроль над морскими путями. Миллер отмечает: меморандум – это приглашение к переговорам, напоминающее ситуацию в Газе. Пауза, откладывающая решение проблем без гарантий, что они действительно будут решены.