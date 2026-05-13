CNN: Израиль опасается, что Трамп заключит с Ираном "какую-нибудь сделку"

Израиль опасается, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном соглашение, не решающее часть ключевых проблем, из-за которых США и Израиль начали войну против режима аятолл и КСИР, сообщает CNN со ссылкой на несколько израильских источников. По их словам, если сделка оставит часть иранской ядерной программы нетронутой и обойдет вопросы баллистических ракет и поддержки региональных прокси, в Израиле будут считать войну незавершенной. Один из источников заявил CNN, что главная тревога состоит в том, что Трамп "устанет от переговоров и заключит какую-нибудь сделку – любую сделку – с уступками в последний момент".

Как отмечает CNN (автор публикации – Таль Шалев), в начале войны Трамп говорил о более широких целях: уничтожении иранской программы баллистических ракет, прекращении поддержки прокси-сил и ликвидации ядерных объектов, чтобы Иран никогда не смог создать бомбу. Однако спустя десять недель переговоры с Тегераном сосредоточены прежде всего на уране – обогащении до оружейного уровня – и на открытии Ормузского пролива. Израильские источники говорят, что ракеты и прокси, вероятно, "сняты со стола".

CNN отмечает, что эта смена акцентов заметна и в публичных заявлениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу. До войны он называл пять условий приемлемого соглашения: вывоз всего обогащенного урана, демонтаж возможностей обогащения, решение проблемы баллистических ракет, демонтаж региональной сети иранских прокси и жесткие ядерные инспекции. На прошлой неделе перед заседанием военно-политического кабинета Нетаниягу уже говорил главным образом об одной цели – вывозе всего обогащенного материала из Ирана и демонтаже возможностей обогащения.

Особую тревогу в Израиле вызывает возможность промежуточного соглашения, которое продлит прекращение огня, откроет Ормузский пролив и частично ослабит экономическое давление на Иран, но отложит ядерный вопрос на более поздние этапы. По данным CNN, именно на таком подходе настаивает Тегеран: предварительная сделка должна касаться санкций и пролива, а ядерная программа – обсуждаться позже. Израильские чиновники считают, что даже частичное снятие экономического давления может стабилизировать иранский режим и дать ему приток средств.

Один высокопоставленный израильский чиновник заявил CNN, что Израиль остается в состоянии повышенной готовности на случай провала переговоров. "Мы держим руку на пульсе. Мы будем рады, если сделки не будет, будем рады, если блокада Ормуза продолжится, и будем рады, если Иран получит еще несколько ударов", – сказал он, признав, что окончательное решение остается за Трампом. Другой источник сообщил, что США и Израиль продолжают координировать возможные военные планы по Ирану на случай провала дипломатии, включая удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также точечные ликвидации представителей иранского руководства.

В Белом доме отвергают предположения, что Трамп идет на уступки. Представительница администрации Оливия Уэйлс заявила CNN, что Иран "прекрасно знает, что его нынешняя реальность неустойчива", а Трамп "держит все карты". По ее словам, иранские баллистические ракеты в значительной степени уничтожены, производственные военные объекты разрушены, флот потоплен, прокси ослаблены, а блокада иранских портов ежедневно обходится Тегерану в 500 млн долларов.

По данным CNN, Нетаниягу пытается влиять на процесс через прямые контакты с Трампом, поскольку не полностью доверяет спецпосланнику Стиву Виткоффу и зятю президента Джареду Кушнеру, ведущим переговоры с Ираном. Один из израильских источников сказал, что Нетаниягу действует осторожно, чтобы не создать впечатление, будто он подталкивает президента США к возобновлению войны.

Еще одна израильская претензия касается положения, при котором часть ограничений истекает через определенное число лет, как это было в ядерной сделке 2015 года. Израиль, по сведениям CNN, добивается включения двух условий, которые отличали бы новое соглашение от предыдущего: полного запрета на обогащение урана на весь период действия ограничений и демонтажа подземного объекта в Фордо, а также еще двух укрепленных подземных площадок, где Иран продвигает свои ядерные возможности.