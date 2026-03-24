Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Иран опасается, что переговоры с США могут обернуться покушением на Галибафа

Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 14:21
WSJ: Иран опасается, что переговоры с США могут обернуться покушением на Галибафа
Wikipedia.org. Фото: Mohsen Ranginkaman/Mehr News Agency

Иран выражает серьезную обеспокоенность тем, что попытки достичь соглашения о прекращении огня могут оказаться прикрытием для покушения на спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в Иране и арабских странах.

Согласно имеющимся сведениям, высокопоставленные лица в Тегеране опасаются, что любая личная встреча для обсуждения завершения войны может быть использована для ликвидации Галибафа. Ранее сообщалось, что американская сторона заинтересована во встрече с ним на территории Пакистана.

Галибаф до сих пор был одним из немногих высокопоставленных иранских лидеров, которым удалось избежать израильских и американских ударов.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 марта 2026

Politico: в Белом доме рассматривают Галибафа как возможного будущего лидера Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2026

JP: США ведут переговоры со спикером парламента Ирана. Галибаф это отрицает