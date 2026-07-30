Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы туман в южной части побережья Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 20-37, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 22-39.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу-понедельник сохранится очень жаркая погода. Во вторник-среду температура немного понизится, но будет жарко.