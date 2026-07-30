США атакуют Иран в ответ на попытки нанесения ударов по американским военным

Вооруженные силы США около 3 часов ночи 30 июля (по времени Израиля) начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Эти удары являются мощным ответом на предпринятые вчера Ираном попытки атаковать американские силы, размещенные на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении CENTCOM. Какие именно объекты подвергаются ударам, какие силы и средства задействованы и каковы предварительные результаты операции, американское командование пока не сообщает. Информация уточняется.

Иранские государственные СМИ сообщили о нескольких мощных взрывах в Ахвазе на юго-западе страны. Сообщения о взрывах поступили также с острова Кешм в районе Ормузского пролива, из Бушера и Абадана. Причины взрывов и сведения о возможных целях, жертвах и разрушениях пока не приводятся. По данным зарубежных СМИ, удары были нанесены также по районам возле Абадана и острова Кешм.

Речь идет об ответе прежде всего на иранскую ракетную атаку, предпринятую вечером 28 июля. По данным CENTCOM, "Корпус стражей исламской революции" выпустил несколько баллистических ракет по американским военнослужащим на Ближнем Востоке. В Вашингтоне назвали это попыткой внезапного нападения и сообщили, что все ракеты были перехвачены. Первоначально американское командование не раскрывало, где находилась цель атаки.

Позднее КСИР заявил, что ракеты были выпущены по авиабазе "Муаффак ас-Салти" в Иордании, где размещены американские военнослужащие. Иорданские военные сообщили о перехвате ракет. Сведений о погибших, раненых или ущербе американским силам не поступало.

Атака последовала на фоне резкого расширения боевых действий в регионе. Американские и саудовские силы ранее нанесли согласованные удары по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. CENTCOM связывало эту операцию с более чем 30 попытками атак с применением беспилотников, которые, по утверждению США, за несколько дней были организованы КСИР против американских сил и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп после иранской ракетной атаки заявил, что ответ Вашингтона будет жестким. "Мы их разнесем к чертовой матери. Мы нанесем по ним мощные удары. От них ничего не останется", – заявил Трамп.