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Экономика

Армия США заключила контракт на производство ракет Patriot на сумму до 58,6 млрд долларов

США
ПРО
время публикации: 30 июля 2026 г., 04:56 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 05:59
Армия США заключила контракт на производство ракет Patriot на сумму до 58,6 млрд долларов
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Армия США заключила контракт на производство ракет Patriot на сумму до 58,6 млрд долларов
Basel Awidat/Flash90

Армия США предоставила корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью до 58,6 млрд долларов на производство противоракет PAC-3 MSE для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Это крупнейшее соглашение на закупку таких перехватчиков.

Контракт рассчитан на семь лет – с 2026 по 2032 финансовый год. Предельная сумма соглашения не означает, что все 58,6 млрд долларов будут выплачены сразу: фактический объем закупок будет зависеть от ежегодного финансирования, утверждаемого Конгрессом.

Новое соглашение должно позволить Lockheed Martin резко увеличить производство PAC-3 MSE. Компания планирует довести ежегодный выпуск этих ракет примерно с 600 до 2000 единиц и вложить до конца десятилетия 8-9 млрд долларов в расширение и модернизацию производственных мощностей.

Американские запасы ракет-перехватчиков значительно сократились в результате поставок Украине и другим союзникам, а также их применения во время военных действий против Ирана. PAC-3 MSE предназначены прежде всего для перехвата баллистических ракет и являются одним из основных боеприпасов комплекса Patriot.

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