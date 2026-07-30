Нетаниягу в интервью ABC: решение о продолжении войны с Ираном принимает Трамп

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что решение о дальнейших действиях против Ирана принимает президент США Дональд Трамп. Он также отверг утверждения, что во время последней встречи в Белом доме пытался убедить Трампа возобновить удары по Ирану.

По словам Нетаниягу, стороны рассматривали три варианта: заключение широкого соглашения с Тегераном, продолжение блокады Ормузского пролива или новую военную операцию. "Это его решение. Никто не говорит президенту Трампу, что ему делать", – подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаниягу заявил, что Иран сейчас "слаб как никогда", однако признал, что режим в Тегеране пока не рухнул. "Я думаю, что в конечном итоге это произойдет", – добавил он.