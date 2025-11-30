Белый дом опубликовал список СМИ, распространяющих "фейковые новости"

На официальном сайте Белого дома появился специальный раздел, в котором перечислены американские и британские СМИ, обвиняемые администрацией президента Дональда Трампа в распространении "фейковых новостей".

В этом разделе перечисляются так называемые "медиа-нарушители недели" – в список попали газета Boston Globe, телеканал CBS News и британское издание The Independent. Им в вину ставят "искаженную подачу" высказываний Трампа и неточные цитаты из его выступлений.

Отдельным блоком на сайте оформлен "Зал позора" (Hall of Shame), в который администрация внесла The Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC. В расширенном перечне "проблемных" медиа также упомянуты информагентство Associated Press, газеты The New York Times и The Wall Street Journal, сайты Politico и Axios.

В пояснении к спискам говорится, что эти СМИ якобы "систематически вводят общественность в заблуждение" при освещении заявлений и инициатив президента Трампа. При этом никаких юридических последствий для указанных редакций публикация не предусматривает – речь идет о политическом и репутационном давлении со стороны Белого дома.

Критики администрации Трампа отмечают, что подобные "официальные черные списки" на правительственном ресурсе усиливают конфронтацию между Белым домом и ведущими медиа и подрывают принцип независимости прессы, в то время как команда Трампа называет этот раздел "инструментом борьбы с фейками".