Журналист Юваль Карни: активист "Пелег Йерушальми" избран в Центр "Ликуда"

Как сообщает на своей странице в социальной сети X журналист Юваль Карни, одним из членов Центра "Ликуда" от города Петах-Тиква избран представитель радикальной ультраортодоксальной общины "Пелег Йерушальми" Хаим Йегуда Лейб Ойербах. Карни называет его пресс-секретарем общины.

"Пелег Йерушальми", во главе которого стоит раввин Азриэль Ойербах, играет центральную роль в борьбе против призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ, проходящей под лозунгом "Умрем, но не призовемся". Его активисты участвуют и в перекрытии дорог.