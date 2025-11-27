x
Пресса

Журналист Юваль Карни: активист "Пелег Йерушальми" избран в Центр "Ликуда"

время публикации: 27 ноября 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 16:51
Журналист Юваль Карни: активист "Пелег Йерушальми" избран в Центр "Ликуда"
Flash90

Как сообщает на своей странице в социальной сети X журналист Юваль Карни, одним из членов Центра "Ликуда" от города Петах-Тиква избран представитель радикальной ультраортодоксальной общины "Пелег Йерушальми" Хаим Йегуда Лейб Ойербах. Карни называет его пресс-секретарем общины.

"Пелег Йерушальми", во главе которого стоит раввин Азриэль Ойербах, играет центральную роль в борьбе против призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ, проходящей под лозунгом "Умрем, но не призовемся". Его активисты участвуют и в перекрытии дорог.

