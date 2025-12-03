Politico: ЕС включит Россию в "черный список" из-за отмывания денег

Европейский союз включит Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансового терроризма. Об этом пишет сайт Politico со ссылкой на двух представителей ЕС. Издание также ознакомилось с соответствующим документом.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения в Украину Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановило членство России, однако воздержалась от внесения ее в "черный список", поскольку против выступали члены BRICS.

В прошлом ЕС следовал позиции Международной Группы. Однако в нынешнем году союз создал собственное агентство по борьбе с отмыванием денег. Его проверка, начатая по поручению Еврокомиссии, должна быть завершена до конца 2025 года. Разработанный агентством документ рекомендует внести Россию в список.

Европейские финансовые учреждения должны будут усилить проверку контрагентов при всех транзакциях, которые могут включать российских представителей. Банкам, которые еще не приняли соответствующие меры, придется ужесточить политику для снижения рисков.