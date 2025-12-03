Defense One: АНБ США сократило около 2000 сотрудников по требованию администрации Трампа

Агентство национальной безопасности США (АНБ, NSA), отвечающее за радиоэлектронную и киберразведку, за последний период сократило около 2000 сотрудников, выполнив поставленную Белым домом цель по уменьшению численности персонала, пишет издание Defense One со ссылкой на три осведомленных источника.

Представитель АНБ отказался от комментариев.

По данным журналистов, увольнения проходили в разных формах: часть работников была уволена, часть ушла по собственному желанию, другие согласились на так называемые "отложенные отставки", при которых сотрудник заранее соглашается покинуть госслужбу, но получает зарплату еще в течение определенного времени.

Сокращения стали частью более широкой кампании администрации Дональда Трампа по уменьшению федерального аппарата и "очистке" спецслужб от предполагаемой избыточности и политизации.

В мае 2025 года о планах сократить до 2000 гражданских должностей в АНБ писало кибериздание The Record.

Точная численность сотрудников АНБ засекречена, чтобы не раскрывать масштабы американских разведывательных возможностей. Однако, как отмечает Defense One, в опубликованном в 2024 году информационном бюллетене штата Мэриленд, где расположена штаб-квартира агентства в Форт-Миде, указывалось, что численность работников АНБ (военных и гражданских) составляет около 3900 человек. Таким образом, речь идет о сокращении примерно 5% кадрового состава.

Defense One пишет, что сокращения в АНБ могут продолжиться: глава Пентагона Пит Хегсет поручил военным подготовить планы по урезанию оборонного бюджета примерно на 8% ежегодно в течение ближайших пяти лет, что может затронуть и АНБ.

На фоне сокращений агентство, по сообщениям Nextgov/FCW и Defense One, уже несколько месяцев испытывает проблемы с моральным духом и столкнулось с кадровым кризисом в руководстве.