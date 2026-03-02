"Кан": по израильской оценке, операция против Ирана может продлиться до Песаха

Высокопоставленный израильский источник сообщил новостной редакции "Кан": в Израиле готовятся, что военные действия против Ирана могут продлиться до праздника Песах. Это соответствует оценке президента США Дональда Трампа, который 2 марта заявил, что война продлится четыре-пять недель.

Также сообщается, что на одном из последних совещаний министрам было сообщено, что интенсивность иранских обстрелов в ближайшие дни снизится, поскольку ЦАХАЛ нанес ущерб ракетному потенциалу. По имеющейся у еврейского государства информации, Иран располагает 200 пусковыми ракетными установками.

Важным фактором, способным повлиять на продолжительность войны, является внутриполитическая ситуация в самом Иране. На данном этапе массовые оппозиционные выступления не возобновились, однако предположительно, это изменится в ближайшие дни.

Согласно "Кан", Израиль наращивает кампанию по дестабилизации иранских властных структур, пытаясь воздействовать и на настроения в обществе, призывая людей выйти на улице. Одновременно Трамп обратился к иранским военным с призывом дезертировать.