FT: Иран реализует план Хаменеи – погрузить Ближний Восток в хаос

Британское издание Financial Times утверждает, что в ходе нынешнего конфликта Иран реализует план, который был разработан аятоллой Али Хаменеи и его окружением после окончания 12-дневной войны против США и Израиля.

Цель плана – посеять в регионе хаос, дестабилизировать глобальные рынки и повысить ставки с тем, чтобы заставить американское и израильское руководство прекратить атаку. Он включает удары по топливно-энергетической инфраструктуре, а также транспортным коммуникациям, таким как аэропорты.

"У нас не было выбора кроме как пойти на эскалацию и разжечь большой пожар, который увидят все. Наши красные линии были пересечены в нарушение всех норм международного права. Мы не могли больше играть по правилам", – сообщил изданию источник, знакомый с процессом принятия решений в иранском руководстве.

Как этот источник, так и эксперты-иранисты говорят о том, что Хаменеи был готов к тому, чтобы стать "мучеником" и остался в своем дворце, а не укрылся в убежище. Предполагалась и возможность уничтожения военно-политической верхушки, в связи с чем командование было максимально децентрализовано – каждый знал свою роль.

О том, что война развивается по плану погибшего верховного лидера Ирана, заявил 2 марта и аятолла Али Арафи, вошедший в состав совета в составе трех человек, принявшего на себя руководство Исламской республикой до избрания преемника Хаменеи.

За считанные дни после начала войны, иранские ракеты и дроны атаковали критическую нефтегазовую инфраструктуру, гостиницы, порты и аэропорты в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Ираке и Бахрейне. Ударам подверглись не только американские базы в регионе, но и британская на Кипре.

"Если удары по Ирану не прекратятся, последует новая эскалация. Чего они ожидали? Что они убьют главу Исламской республики, и ничего не произойдет?" – отметил информированный источник. Он также подчеркнул: богатые нефтью и газом страны региона могут быть брошены иностранными инвесторами, что нанесет ущерб их экономике.

Именно по этим странам, а не по Израилю, наносятся основные удары. В атаках участвуют и иранские сателлиты, при этом режим настраивается на длительную войну. Эксперты отмечают: для международного сообщества это наихудший сценарий. Именно об этом мечтал Яхья Синуар, отдавая приказ о нападении 7 октября 2023 года. Но произошло это только сейчас – после американо-израильского удара по Ирану.