ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по штабам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь 5 марта нанесла удары по целям в Бейруте, атаковав несколько штабов террористической организации "Хизбалла".

Согласно сообщению ЦАХАЛа, среди пораженных объектов была штаб-квартира, использовавшаяся воздушным подразделением "Хизбаллы". В армии заявляют, что атакованные штабы предназначались для подготовки и реализации различных террористических планов против израильских военных и гражданского населения.

Перед ударом, как заявляет ЦАХАЛ, были предприняты меры для снижения риска ущерба гражданским лицам: предварительные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.