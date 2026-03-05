x
05 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по штабам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 марта 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 07:23
ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по штабам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь 5 марта нанесла удары по целям в Бейруте, атаковав несколько штабов террористической организации "Хизбалла".

Согласно сообщению ЦАХАЛа, среди пораженных объектов была штаб-квартира, использовавшаяся воздушным подразделением "Хизбаллы". В армии заявляют, что атакованные штабы предназначались для подготовки и реализации различных террористических планов против израильских военных и гражданского населения.

Перед ударом, как заявляет ЦАХАЛ, были предприняты меры для снижения риска ущерба гражданским лицам: предварительные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

Израиль
