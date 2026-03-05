Первые вывозные рейсы: "Эль-Аль" и Israir доставили израильтян из Греции и Италии

Утром 5 марта первый после начала войны (28 февраля) самолет компании "Эль-Аль" осуществил вывозной рейс из Афин и приземлился в аэропорту "Бен-Гурион".

Речь идет о рейсе LY 440 (посадка в "Бен-Гурионе" в 6:40).

Вскоре прибыл в "Бен-Гурион" вывозной рейс Israir из Рима (6H 348). Затем прибы рейс "Эль-Аль" из Милана (LY 482). Позже прибыл рейс Arkia из Рима (IZ 336).

Ожидаются рейсы "Эль-Аль" из Тбилиси (LY 5492) и Будапешта (LY 1368).

В целом, можно говорить о возобновлении ограниченного авиасообщения с Израилем на шестой день войны.